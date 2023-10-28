خالد البلوشي يتوج بلقب السباق المحلي لمسافة 100كم ببركاء

فـي سباق القدرة والتحمل

تصوير – راشد الطوقي:

توج الفارس خالد بن سعيد البلوشي بلقب سباق القدرة والتحمل المحلي لمسافة 100كم لهذا الموسم 2023/2024م بتنظيم الاتحاد العماني للفروسية والسباق، وذلك بقرية المحامد للقدرة والتحمل بسيح المحامد بولاية بركاء، واشتملت المنافسة على سباق محلي لمسافة 100 كم، حيث وصل عدد المشاركين الى 37 خيلا في السباق المحلي لمسافة 100 كم، وقد سبق انطلاق المنافسة الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة الثانية عصرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، كما اشتملت المسابقة على سباق 40كم تأهيلي و80كم تأهيلي.

منافسة قوية

وقد شهد السباق منافسة قوية جدا، حيث تم استبعاد عدد من الخيول في السباق، حيث دخلت المنافسة 37 خيلا وتمكنت من اجتياز مراحل السباق الأربع عدد 10 خيول.

نتائج السباق 100كم

شهد السباق منافسة رائعة بين المشاركين حيث تمكن عدد 10 خيول من الوصول الى خط النهاية من اصل 37 خيلا، وقد توج باللقب ارشيبلد دي وفارسه خالد بن سعيد البلوشي ومدربه سعيد بن سالم البلوشي والمركز الثاني سيفيربان بقيادة الفارس سعيد بن علي البلوشي والمدرب محمد بن علي البلوشي، والمركز الثالث اتش ام لوناتيكو وفارسه عمار بن عبدالرحيم البلوشي ومدربه محمود بن حسن البلوشي.

شروط عامة

وقد وضع الاتحاد شروط عامة للمشاركة في هذه المسابقة الدولية لمسافة 100 كم وهي ويجب ان لا يقل عمر الخيل عن (6) سنوات، وان يكون الخيل مسجل لدى الاتحاد العُماني للفروسية وانطلق السباق في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا واشتمل السباق على أربع مراحل المرحلة الأولى والثانية اعطيتا اللون الازرق لمسافة 30 كم والمرحلة الثالثة والرابعة اعطيتا اللون الاخضر لمسافة 20 كم ونبض القلب 64 نبضة في الدقيقة والسرعة الادنى 14 كم في الساعة .

جوائز قيمة

رصد الاتحاد العماني للفروسية جوائز نقدية قيمة لهذا السباق وذلك تشجيعا للمشاركين في هذه الرياضة.

80 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 80كم انطلقت في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا شارك فيها عدد 10 خيول وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد 7 خيول، حيث اشتمل المسابقة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية لمسافة 30كم واعطيتا اللون الازرق والمرحلة الثالثة لمسافة 20كم واعطيت اللون الاحمر والحد الأدنى للسرعة 14كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/دقيقة، كما حدد عمر الجواد بخمس سنوات.

40 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 40كم انطلقت في تمام الساعة الرابعة والربع مساءا قبل السباق الرئيس بيوم واحد وشارك فيها عدد 25 خيلا وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد 21 خيلا، حيث اشتمل المسابقة على مرحلتين لمسافة 20كم واعطيت اللون الاحمر، والحد الأدنى للسرعة 14كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/دقيقة، كما حدد عمر الجواد بعمر خمس سنوات.

التتويج والختام

وفي ختام المنافسات قام صاحب السمو السيد أحمد بن غالب آل سعيد رئيس لجنة الرياضات الأولمبية بتتويج بتتويح أبطال السباق والحاصلين على المراكز العشرة الأولى بحضور حمود بن علي الناصري أمين السر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للفروسية والسباق.