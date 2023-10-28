المنتخب الوطني لذوي الإعاقة يحقق أربع ميداليات فـي دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين

منها ذهبيتان وفضيتان كتب ـ عبدالله الجرداني:

أنهى منتخبنا الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت بمدينة هانجتشو الصينية، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري بالحصول على 4 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضيتان، في الدورة التي شارك فيها 5 آلاف رياضي من 44 دولة، تنافسوا في 566 سباقا ومسابقة ضمن 22 رياضة، على 19 منشأة وموقعاً رياضيا. واستطاع لاعب منتخبنا محمد المشايخي من خطف ذهبيتين في لعبتي دفع الجلة والصولجان، كما حصل على رقم مؤهل لدورة الألعاب الاولمبية بفرنسا 2024 في منافسات دفع الجلة، ‏وضمن الإنجازات نجح اللاعب محمد القاسمي في الحصول على ميداليتين فضيتين اثنتين في دفع الجلة والصولجان. وتعد هذه الإنجازات امتدادا للإنجازات السابقة التي حققها المنتخب على مستوى آسيا، ليواصل لاعبونا خطف الميداليات في مسابقتي دفع الجلة والصولجان، بفضل الجهد الكبير الذي تبذله اللجنة البارالمبية العمانية في تهيئة الظروف المناسبة لإعداد المنتخب والدعم المتواصل لوزارة الثقافة والرياضة والشباب.

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