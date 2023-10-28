اللجنة العمانية لألعاب المضرب تنظم ملتقى المهتمين بالريشة الطائرة

أقامت اللجنة العُمانية لألعاب المضرب، ملتقى المهتمين بالريشة الطائرة بمشاركة واسعة من محبي اللعبة وممارسيها، وذلك بقاعة المحاضرات بنادي الأمل، برعاية جابر بن محمد الشبيبي مدير دائرة شؤون المنتخبات بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بحضور الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العُمانية لألعاب المضرب.

وجاء تنظيم الملتقى لمناقشة العديد من القضايا والتحدِّيات التي تواجهها رياضة الريشة الطائرة في سلطنة عُمان ومناقشة أبرز الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة ودراستها بشكل مفصل بهدف تحقيق التطور اللازم لهذه الرياضة، وتلخَّصت أبرز القضايا الرئيسية التي ناقشها المشاركون في الملتقى في المحاور الآتية: انتقاء وتحديد المواهب وتطويرها من خلال مناقشة أبرز طُرق الاكتشاف الملائمة للبحث عن المواهب في هذه الرياضة، ومناقشة قضية مرافق التدريب والأدوات الرياضية لرياضة الريشة الطائرة وكذلك المسابقات المحلية والدولية لرياضة الريشة الطائرة.

وفي بداية الملتقى، تمَّ تقسيم المشاركين إلى عدَّة مجموعات، حيث تدارست كلُّ مجموعة، كافة القضايا الرئيسية وقدَّمت أبرز الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة هذه التحدِّيات، وجاءت أبرز ملاحظات المجموعات في عدم وجود ثقافة متكاملة من اللاعبين عن اللعبة والمعرفة الكاملة بالقوانين وتخطيط الملاعب وأبرز القياسات إلى جانب قلَّة وجود الكفاءات لانتقاء المواهب، وكذلك محدودية الكوادر البشرية المتخصصة لإقامة الدَّوْرات التدريبية والتحكيمية، وكذلك عدم توافر البيئة المناسبة لاقامة اللعبة بوجود الصالات والأدوات اللازمة لإقامة اللعبة في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان. كما تم تقديم مجموعة من المشاريع الداعمة، حيث قدَّمت المجموعات مشاريع متكاملة للنهوض بالرياضة بشكل أفضل والعمل على اتساع رقعة ممارسيها، ومنها تخصيص لجان فنية لانتقاء الموهوبين، وإيجاد صالات رياضية لهذه الرياضة، وتنظيم بطولات ومسابقات مستمرة، والتنسيق مع الاتحاد المدرسي لتعزيز مشاركة الطلبة والطالبات بهذه الرياضة، وعمل دَوْرات تدريبية متنوِّعة لكافة المستفيدين باللعبة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الاستفادة من المنشآت الرياضية التي تتوافر بها مرافق الريشة الطائرة.

تحدِّيات وصعوبات

أوضحت رقية العميرية عضو اللجنة العُمانية لألعاب المضرب بأنَّ الملتقى استهدف المهتمين بالريشة الطائرة وتمَّ التطرق إلى بعض القضايا فيما يخص اللعبة ومناقشة التحدِّيات والصعوبات وماهي الحلول المقترحة بسلبياتها وإيجابياتها، وقدَّمت شكرها وتقديرها لكافة أعضاء اللجنة العُمانية لألعاب المضرب وجميع القائمين على هذا الملتقى، متمنية استمرارية مثل هذه اللقاءات والحلقات المستمرة. وقال هلال المقرشي أحد المشاركين بالملتقى بأنَّ تنظيم ملتقى المهتمين بالريشة الطائرة يأتي ضِمن خطَّة اللجنة العُمانية لألعاب المضرب لتسلط الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بالريشة الطائرة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنَّ الأمر الذي يقودنا لتحديد الأولويات الاستراتيجية وتوجهاتنا المسقبلية لتطوير اللعبة من خلال عدد من العناصر المرتبطة بالمنشآت والكوادر البشرية وتنمية المواهب، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية.

قاعدة أساسية

وأشارت أمل بنت سعيد اليعقوبية مُعلِّمة رياضة مدرسية وإحدى المشاركات بالملتقى إلى أنَّ الملتقى يُعدُّ خطوة وقاعدة أساسية للمُضي قُدُمًا لرسم ملامح لعبة الريشة الطائرة في سلطنة عُمان، مضيفة أنَّ الملتقى قد اشتمل على عدَّة حلقات وجلسات نقاشية تناولت أهم النقاط والتحدِّيات التي تواجة اللعبة، مختتمة تصريحها بالشكر الجزيل للجنة العُمانية لألعاب المضرب على تنظيمهم هذا الحدث.