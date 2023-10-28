حارس صن داونز: سعداء بمواجهة الأهلي والمباراة صعبة للغاية

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أحمد جودة - القاهرة - قال رونوين ويليامز حارس مرمى نادي صن داونز أنهم سعداء بمواجهة الأهلي والمباراة صعبة للغاية على الفريقين.

رونوين ويليامز: سنقاتل أمام الأهلي على تحقيق الفوز

وصرح رونوين ويليامز في تصريحات عبر الموتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة الأهلي غدًا هي للإستمتاع أمام الجماهير بتحقيق الفوز".

وأكمل: "سنخوض التدريبات بكل جدية ولكن لدينا إصرار على تحقيق الفوز على الأهلي".

وتابع: "الحضور الجماهيري الكبير غدًا سيساعدنا على تحقيق الفوز على الأهلي رغم صعوبة المباراة".

وأضاف: "فخورين بالمشاركة في الدوري الإفريقي في هذه النسخة من البطولة ونسعى لتحقيق اللقب".

واختتم: "سألعب مباراة الغد في مركز رأس حربة وسيكون عليه مهام كبيرة خلال المباراة أمام الأهلي".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز لمواجهة الأهلي ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها عصر الغد على ملعب لوفتس فيرسيفيلد.