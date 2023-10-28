نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023-2024؟.. سون يلاحق هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم، عن ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق أبرز مباريات اليوم السبت في إطار منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1- هالاند - مانشستر سيتي برصيد 9 أهداف.

2- محمد صلاح - ليفربول برصيد 7 أهداف.

3- سون هيونج مين - توتنهام برصيد 7 أهداف.

4- ألكساندر إيساك - نيوكاسل برصيد 6 أهداف.

5- جارود بوين - وست هام برصيد 5 أهداف.

6- هوانج هى تشان - وولفرهامبتون برصيد 5 أهداف.

7- براين مبيمو - برينتفورد برصيد 5 أهداف.

8- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد برصيد 5 أهداف.

9- إيفان فيرجسون - برايتون برصيد 4 أهداف.

10- أودسون إدوارد - كريستال بالاس برصيد 4 أهداف.

11- أولي واتكينز - أستون فيلا برصيد 4 أهداف.

12- بوكايو ساكا - آرسنال برصيد 4 أهداف.

13- جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي برصيد 4 أهداف.

14- دومينيك سولانكي - بورنموث برصيد 4 أهداف.

15- سولي مارش - برايتون برصيد 3 أهداف.

16- تايوو أونيي - نوتنجهام فورست برصيد 3 أهداف.