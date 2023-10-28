نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هدف جوندوجان أمام ريال مدريد في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن إلكاي جوندوجان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك ريال مدريد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

هدف جوندوجان الأول

وجاء الهدف في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة لبرشلونة أخطا تشاوميني في التعامل معها لتصل عند جوندوجان ينطلق بالكرة من بين قلبي الدفاع ويسددها من تحت قدم كيبا حارس ريال مدريد إلى داخل الشباك، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح الفريق الكتالوني.

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1 HD، بتعليق "حفيظ دراجي".