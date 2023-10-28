سامي قمصان يعقد جلسة خاصة مع أكرم توفيق خلال مران اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - عقد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي جلسة خاصة مع أكرم توفيق خلال مران اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز.

سامي قمصان يطلب من أكرم توفيق ضرورة التركيز في التدريبات

طلب سامي قمصان من أكرم توفيق لاعب الفريق بضرورة التركيز والاجتهاد في التدريبات حتي يتم منحه الفرصة في المباريات القادمة.

ويختتم النادي الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد استعدادًا لمواجهة صن داونز.

ونجح النادي الأهلي في الصعود إلى دور نصف النهائي عقب التعادل مع سيمبا التنزاني بثلاثية مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي والمقرر إقامتها عصر الغد على ملعب لوفتس فيرسيفيلد.