تتويج الريان والعربية والأولمبي والمتميز بالمراكز الأولى

بمشاركة 82 خيلا فـي قفز الحواجز

تصوير ـ راشد الطوقي :

تواصلت ثالث مسابقات قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق لهذا الموسم 2024/‏2023 وذلك على الميدان الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، وشارك في المسابقة 82 خيلًا موزَّعة على ست فئات.

وفي الفئة (B) ارتفاع 130 سم شارك في هذه الفئة (4) خيول وتُوِّج بالمركز الأول الفارس خالد بن درويش الصبحي على أتانيا دي رومارد من إسطبلات الريان، والمركز الثاني الفارس سلطان بن حمود الطوقي على هنجو?ر من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثالث الفارس حمود بن سلطان الطوقي على فيليو من المركز الأولمبي للفروسية.

الفئة (C)

وفي الفئة (C) ارتفاع 120 سم شارك في هذه الفئة (8) خيول، وحقق المركز الأول الفارس حيدر أنور الراشد على كيودم من إسطبلات العربية، والمركز الثاني الفارس أحمد الشحات على لوتس، والمركز الثالث الفارس محمد بن حمود الطوقي على فانياك من المركز الأولمبي للفروسية.

الفئة (D)

وفي الفئة (D) ارتفاع 110 سم، تنافس (18) خيلًا، وأحرز المركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على أبق من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثاني الفارسة آمنة بنت ناصر الشرجية على رويال دي شاناي من خيالة جامعة السُّلطان قابوس، والمركز الثالث الفارس أسعد بن حميد الهادي على اف اوم شانتيز من خيالة شُرطة عُمان السُّلطانية.

الفئة (E)

في الفئة (E) ارتفاع الحواجز 100 سم شارك (19) خيلًا حيث تُوِّج بالمركز الأول الفارس عماد بن عبدالله الزدجالي على فانتاستك جرا?يلوت من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثاني الفارس سلطان بن راشد الطوقي على جاتوشا من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثالث الفارس خالد بن سعيد الوهيبي على دوليس بلو من إسطبلات الريان.

الفئة (F)

وفي الفئة (F) ارتفاع الحواجز 90 سم تنافس في هذه الفئة (19) خيلًا، وحقق المركز الأول الفارس محمد بن عامر الكيومي على جيستستار من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على هيمه من الخيالة السُّلطانية، والمركز الثالث الفارسة شيخة بنت راشد الطوقية على إيميل من المركز الأولمبي للفروسية.

فئة المبتدئين

وفي فئة المبتدئين ارتفاع الحواجز 70 سم، شارك (14) خيلًا، حيث حقق المركز الأول الفارس عويس بن محمد الحوقاني على جايد الوابيد من مركز المتميز للفروسية، والمركز الثاني الفارس حمد بن حميد المنجي على فلك من مركز المتميز للفروسية، والمركز الثالث الفارسة أماني بنت كريم البلوشية على واسم من إسطبلات العربية.

التتويج والختام

وبعد انتهاء كلِّ فئة من فئات المسابقة تم تكريم المشاركين الفائزين في مختلف الفئات تقدير لِمَا حققوه من نتائج متقدمة، حيث قام بتكريمهم حمود بن علي الناصري أمين السر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للفروسية والسباق.