انت الان تتابع خبر رد ناري من هبة عبوك بعد خطوبة اشرف حكيمي على نورا فتحي.. فضحت طليقها للعلن! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء خطوبة نجم الكرة المغربية أشرف حكيمي على النجمة المغربية نورا فتحي مادفع طليقته هبة عبوك للخروج عن صمتها برد غير متوقع.

وأقرت الممثلة هبة عبوك، زوجة نجم المنتخب المغربي أشرف جكيمي أنها “غادرت المنزل بيد واحدة في الأمام والأخرى من الخلف، بدون دعم من عائلتي، لكن كان على أن أفعل ذلك”.

وخرجت هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي السابقة، للحديث عن وضعيتها الحالية، بعد أن باشرت إجراءات الطلاق، منذ اتهام اللاعب المغربي في قضية اغتصاب.

وأجرت هبة حوارا مع مجلة 'Elle'، وقالت: "أنا بخير. هناك أيام يكون فيها الأمر على هذا النحو، وأخرى يتعين عليك فيها معرفة كيفية تلقي الضربات واتخاذ القرارات، التي تكون أحيانًا معقدة، وأيضا عليك التعود على المواقف الجديدة. الإنسان يتزوج عن حب، ثم يقرر الطلاق حين يغيب الحب".

وأضافت: "عندما يحدث الانفصال، تعيد هيكلة حياتك. الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، هو صحة أطفالي والباقي مجرد أشياء ثانوية. أنا إنسانة مقاتلة. غادرت المنزل بدون دعم عائلتي. لكن كان علي أن أفعل ذلك، لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو التحرر. كانت إما حياتي أو حياتهم، وقررت القتال من أجل نفسي".

وأشارت: "صحيح أن الأمر معقد من الناحية العاطفية بوجود طفلين، لكنني لست الأولى التي يحدث لها هذا الشيء، ولن أكون الأخيرة. الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال، لأنني حاولت وفعلت كل ما كان علي القيام به. مثلما أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، أذهب أيضا إلى الطبيب النفسي مرة واحدة في الأسبوع، لأن الصحة العقلية مهمة للغاية".

وواصلت حديثها قائلة: "أولويتي في الحياة ليست مهنتي، إنها عائلتي الصغيرة، وأقصد أطفالي، لأنهم سر سعادتي. وتأتي سعادتي من خلال تواجدي معهم ورؤيتهم يكبرون بدلاً من الذهاب بعيدًا للتصوير لمدة ستة أشهر. أنا الآن أعيش بشكل مريح، وليس لدي أي ارتباط بالأشياء المادية".

والتقى اشرف حكيمي وهبة عبوك لأول مرة في 2018 عندما لعب حكيمي مع بروسيا دورتموند وهي ممثلة ولدت في مدريد وهي من أصول ليبية وتونسية.