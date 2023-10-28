نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينهي الشوط الأول متقدمًا على ريال مدريد في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، بتقدم البرسا بهدف نظيف، في اللقاء المقام بينهما على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تمكن إلكاي جوندوجان من تسجيل هدف الفريق الكتالوني في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة لبرشلونة أخطا تشاوميني في التعامل معها لتصل عند جوندوجان ينطلق بالكرة من بين قلبي الدفاع ويسددها من تحت قدم كيبا حارس ريال مدريد إلى داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 16 على كرة مقطوعة من لاعبي ريال مدريد وصلت عند فيرمين لوبيز سددها قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين كيبا وتصطدم بالقائم الأيمن لتخرج إلى خارج الملعب.

وأرسل فينيسيوس جونيور عرضية عند الدقيقة 21، وتمريرة بالرأس من رودريجو تصل عند دفاع برشلونة يشتتها ثم تصل عند فالفيردي الذي يسددها وتصطدم في دفاع برشلونة.

وخلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول حاول لاعبي الميرنجي إدراك هدف التعادل، ولكن برشلونة استحوذ على الكرة بصورة كبيرة وسط معاناة من لاعبي ريال مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1 HD، بتعليق "حفيظ دراجي".