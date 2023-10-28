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أحمد جودة - القاهرة - فوز بروسيا مصر والشرقية وسرس الليان ومركز شباب فاقوس وتعادل ديرب نجم بالقسم الثالث

شهدت مباريات الاسبوع الثالث للدور الأول من منافسات المجموعة الثامنة فوز فريق بروسيا مصر على نظيرة فريق بلبيس بهدف دون مقابل.

وحقق سرس الليان الفوز الأول بعدما تخطى مركز شباب أبشيش 1/2 عن طريق اسلام جودة وحسين زين العابدين بالشوط الأول وسجل ماهر الجوهري هدف ابشيش بالشوط الثاني.

وفاز مركز شباب فاقوس على حساب نادي أشمون 1/3.

وتعادل مركز شاب ديرب نجم مع نظيره نادي فاقوس دون أهداف.



وحسم التعادل الإيجابي لقاء ميت خلف مع الشنواني 1/1 حيث تقدم ميت خلف بهدف في الشوط الأول من ضربة رأس للاعب عبد الله راضي من ركلة ركنية.



وقام الحكم بطرد لاعب ميت خلف يوسف أحمد زين بالدقيقة 30.



وقبل ختام الشوط الأول نجح الشنواني في تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود خالد طيارة بضربة رأس من ركلة ركنية.

وتمكن الشرقية من تحقيق فوزا عريضا خارج ملعبه تلى حساب نادي منوف 0/3 عن طريق أحمد ميسي بالشوط الأول وحماده حسين والسيد مصطفى في الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الثامنة

1- م ش ديرب نجم 7 نقاط

2- الشرقية 7 نقاط

3- سرس الليان 7 نقاط

4- بروسيا مصر 6 نقاط

5- فاقوس 5 نقاط

6- م ش فاقوس 5 نقاط

7- الشنواني 5 نقاط

8- منوف 4 نقاط

9- ميت خلف نقطتين

10- بلبيس نقطة

11- أشمون نقطة

12- م ش أبشيش بلا نقاط