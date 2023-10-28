- تعادل فريق الماظه بقيادة محمود ناجى مع فريق الطيران بقيادة محمد شعراوى دون أهداف.

- تعادل فريق مركز شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي مع فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن سلبيًا.

-- فوز فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر على فريق طوخ بقيادة محمد خطاب بهدف دون رد سجله حسين چاك.

-- فوز فريق القناطر الخيريه بقيادة إسماعيل ضمضم على فريق ابو السعود بقيادة على سليمان بهدفين نظيفين سجلها محمد شعبان.

أسفرت نتائج منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدوري القسم الثالث عن فوز فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني على فريق المطريه بقيادة عبدالحميد ميدو بهدف دون رد سجله جمعه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز البلاستيك والقناطر وبهتيم وتعادل قليوب في القسم الثالث في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية