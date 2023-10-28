نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز البلاستيك والقناطر وبهتيم وتعادل قليوب في القسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك والقناطر وبهتيم وتعادل قليوب في القسم الثالث
أسفرت نتائج منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدوري القسم الثالث عن فوز فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني على فريق المطريه بقيادة عبدالحميد ميدو بهدف دون رد سجله جمعه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
-- فوز فريق القناطر الخيريه بقيادة إسماعيل ضمضم على فريق ابو السعود بقيادة على سليمان بهدفين نظيفين سجلها محمد شعبان.
-- فوز فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر على فريق طوخ بقيادة محمد خطاب بهدف دون رد سجله حسين چاك.
- تعادل فريق مركز شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي مع فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن سلبيًا.
- تعادل فريق الماظه بقيادة محمود ناجى مع فريق الطيران بقيادة محمد شعراوى دون أهداف.
- تعادل فريق إسكو بقيادة أشرف أبو رجيلة مع فريق المرج بقيادة اشرف السيد بهدف لمثله سجلها احمد حسام بودي للمرج وتعادل محمود السيد لاسكو.
-- تعادل فريق مركز شباب بطا بقيادة محمد مصيلحي مع فريق هليوبوليس بقيادة شريف شيفو بهدفين لكل منهما.
ترتيب المجموعة
1-البلاستيك12 نقاط
2- بنها8نقاط
3- شباب قليوب8نقاط
4 -الطيران 7 نقاط
5-طوخ6نقاط
6- بهتيم 6 نقاط
7- القناطر 6 نقاط
8- هليوبوليس 5 نقاط
9- الماظه 5 نقاط
10-المطرية4 نقاط
11-ابو السعود3نقاط
12-المرج 3 نقاط
13- شباب بطا نقطتين
14- اسكو نقطة