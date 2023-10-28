أحمد جودة - القاهرة - فوز سبورتنج كاسل ومركز شباب بسيون وقلين وبلطيم بالقسم الثالث

حقق فريق سبورتنج كاسل فوزًا ثمينًا على عثماثون طنطا "المتصدر" بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد طنطا ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثالث " المجموعة العاشرة".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة نادي بيلا مع ضيفه شباب قطور في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي بيلا.

وحقق بلطيم فوزًا صعبًا على سمنود بهدف واحد دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب نادي بلطيم

وفاز نادي قلين على نادي سخا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب سخا.

وأنتزع شباب بسيون فوزًا غاليا خارج الديار على سيدي سالم بهدف واحد دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بملعب سيدي سالم.

وتلقى فريق دسوق هزيمة ثقيلة أمام ضيفه الحامول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب مركز شباب دسوق.