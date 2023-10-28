نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يدك حصون دار مشتات في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث المباراة النارية التي جمعت بين بايرن ميونيخ الألماني ونظيره دار مشتات، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني لنسخة 2024/2023، والتي انطلقت بينهم في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.

نتيجة مباراة بايرن ميونيخ ودار مشتات في الدوري الألماني

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز غالي وساحق لكتيبة البافاري بقيادة توماس توخيل، حيث نجح البايرن في دك حصون دار مشتات بثمانية أهداف نارية نظيفة دون رد، جاءوا جميعهم في الشوط الثاني من عمر المباراة، وجاء منهم هاتريك للاعب المتألق هاري كين.

وشهدت المباراة ثلاثة من حالات الطرد واحد منهم من نصيب البافاري لصالح جوشوا كيميتش، والاثنين من نصيب دار مشتات لصالح غجاسولا وماجاليكا.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام دار مشتات في الدوري الألماني

وقرر البافاري تحت قيادة توخيل التسلح بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط وسط الملعب: يوزوا كيميتش - كونراد لايمر - جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ودار مشتات

ونقلت فعاليات اللقاء بين الفريقين عدة قنوات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: beIN Sports hd 3.

في ألمانيا: Sky Bundesliga 1HD

في المملكة المتحدة: BT Sport 1

في الولايات المتحدة الأمريكية: ESPN+

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ اصبح محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل دارمشتات المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.