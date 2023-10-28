نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة بايرن ميونيخ ودارمشتات في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فعاليات النارية التي جمعت بين بايرن ميونيخ الألماني ونظيره دار مشتات، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني لنسخة 2024/2023، وذلك بفوز غالي وثمين كان لصالح كتيبة الفريق البافاري على حساب دارمشتات.

أهداف مباراة بايرن ميونيخ ودار مشتات في الدوري الألماني

تمكنت كتيبة البافاري بقيادة توماس توخيل، في دك حصون دار مشتات بثمانية أهداف نارية نظيفة دون رد، وذلك كالتالي:-

في الدقيقة 51 بأقدام هاري كين

في الدقيقة 56 بأقدام ليروي ساني

في الدقيقة 60 بأقدام جمال موسيالا

في الدقيقة 64 بأقدام ليروي ساني

في الدقيقة 69 بأقدام هاري كين

في الدقيقة 71 بأقدام توماس مولر

في الدقيقة 76 بأقدام جمال موسيالا

في الدقيقة 88 بأقدام هاري كين.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام دار مشتات في الدوري الألماني

وقرر البافاري تحت قيادة توخيل التسلح بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط وسط الملعب: يوزوا كيميتش - كونراد لايمر - جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ودار مشتات

ونقلت فعاليات اللقاء بين الفريقين عدة قنوات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: beIN Sports hd 3.

في ألمانيا: Sky Bundesliga 1HD

في المملكة المتحدة: BT Sport 1

في الولايات المتحدة الأمريكية: ESPN+

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ اصبح محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل دارمشتات المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.