نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية تعديل توقيت مباراة طلائع الجيش ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام غدًا، ويحتضن اللقاء ستاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.



وقررت رابطة الأندية تعديل توقيت مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا لتقام في تمام الساعة السابعة مسًاء غد الأحد بدلًا من الرابعة عصرًا في الجولة الخامسة بدوري نايل.

وقد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة فيتور بيريرا تعيين الحكم حسني سلطان حكمًا لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا برفقة محمود ناجي حكمًا لتقنية الفيديو.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تدريباته، على ستاد جهاز الرياضه العسكري استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.