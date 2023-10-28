عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث من المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد، مع نظيره فريق وولفرهامبتون، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبير - جمال لاسيليس - فابيان شار - دان بورن

خط الوسط: شون لونجستاف - برونو جيمارايش - جولينتون

الهجوم: ميجيل ألميرون - أنتوني جوردون - ويلسون.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 2HD.