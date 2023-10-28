نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني عقب مباراة بايرن ميونيخ ودارمشتات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة النارية التي جمعت بين بايرن ميونيخ ونظيره دار مشتات98، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الالماني، وذلك بفوز ساحق لكتيبة البايرن بثمانية أهداف نظيفة دون رد.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال التقرير الآتي، ترتيب الدوري الألماني عقب مباراة بايرن ميونيخ ودارمشتات.

ترتيب الدوري الألماني

وجاء ترتيب فرق البوندسليجا كالتالي:-

بايرن ميونيخ 23 نقطة

باير ليفركوزن 22 نقطة

شتوتغارت 21 نقطة

بوروسيا دورتموند 20 نقطة

هوفنهايم 18 نقطة

ليبزيج 17 نقطة

اينتراخت 13 نقطة

فرايبورج 13 نقطة

فولفسبورج 12 نقطة

اوجسبورج 11 نقطة

بوروسيا مونشنجلادباخ 9 نقاط

فيردر بريمن 9 نقاط

هيدنهايم 7 نقاط

دار مشتات 7 نقاط

يونيون برلين 6 نقاط

بوخوم 5 نقاط

كولن 4 نقاط

ماينتس 3 نقاط.

أهداف مباراة بايرن ميونيخ ودار مشتات في الدوري الألماني

وجاءت أهداف البايرن كالتالي:-

في الدقيقة 51 بأقدام هاري كين

في الدقيقة 56 بأقدام ليروي ساني

في الدقيقة 60 بأقدام جمال موسيالا

في الدقيقة 64 بأقدام ليروي ساني

في الدقيقة 69 بأقدام هاري كين

في الدقيقة 71 بأقدام توماس مولر

في الدقيقة 76 بأقدام جمال موسيالا

في الدقيقة 88 بأقدام هاري كين

تشكيل بايرن ميونيخ أمام دار مشتات في الدوري الألماني

وقرر البافاري تحت قيادة توخيل التسلح بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط وسط الملعب: يوزوا كيميتش - كونراد لايمر - جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ودار مشتات

ونقلت فعاليات اللقاء بين الفريقين عدة قنوات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: beIN Sports hd 3.

في ألمانيا: Sky Bundesliga 1HD

في المملكة المتحدة: BT Sport 1

في الولايات المتحدة الأمريكية: ESPN+

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ اصبح محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل دارمشتات المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.