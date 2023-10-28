نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه غدًا الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتضن اللقاء ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وذلك ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي وصن داونز، عصر غدًا الأحد الموافق 29 أكتوبر وذلك في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة ومعلق اللقاء

وتُذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تُذاع عبر قناة “beIN Sports HD” وقناتي “on time sports 1 hd” و“AD SPORTS 1”. واسندت المباراة للمعلق العماني خليل البلوشي.