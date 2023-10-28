نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو هدف بيلينجهام في مرمي برشلونة اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد، في تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك برشلونة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.



وجاء الهدف في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعدما استغل بيلينجهام كرة مرتدة من دفاع برشلونة ويسددها قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك، وتصبح النتيجة 1-1 حتي الآن.



ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1 HD، بتعليق "حفيظ دراجي".