نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علم فلسطين يُزين المدرجات القطرية خلال مباراة الريان والغرافة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - زين علم فلسطين مدرجات استاد احمد بن علي المونديالي في قمة مثيرة، تجمع بين الريان ضد نظيره الغرافة في المباراة المقامة حاليا، وذلك ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات لدوري نجوم قطر.

علم فلسطين

ويحتل الريان قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الغرافة المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصيف، وبفارق نقطتين عن المتصدر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريان بهدفين بأقدام رودريغو في الدقيقة ال9"، كما سجل أشرف بن شرقي في الدقيقة ال "20"، من عمر الشوط الأول، مقابل هدف لفريق الغرافة، سُجل بأقدام إبراهيمي من ضربة جزاء سكنت شباك الريان في الدقيقة ال" 44".