نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. إحصائيات مثيرة في مباراة بايرن ميونيخ ودارمشتات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث المباراة المثيرة التي جمعت بين الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ ضد نظيره دارمشتات، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2023-24.



وحقق نادي بايرن ميونيخ الفوز على نظيره دارمشتات، بنتيجة ثمانية أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على أرضية ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات البوندسليجا.

ثلاثة بطاقات حمراء في الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ ضد دارمشتات



وأشهر حكم المباراة مارتن بيترسن ثلاثة بطاقات حمراء في الشوط الأول من اللقاء، لأول مرة في تاريخ بطولة الدوري الألماني مُنذ انطلاقه.

وتحصل لاعب بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش على البطاقة الحمراء الأولى في اللقاء بعدما منع لاعب دارمشتات بالانفراد بمرمى مانويل نوير حارس البافاري، لتسجيل هدف محقق، وذلك في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.

ثم أشهر الحكم بطاقة حمراء بالدقيقة 21 في وجه اللاعب كلاوس غجاسولا، لمخالفة من على حدود منطقة جزاء فريق دارمشتات.

والبطاقة الثالثة الحمراء كانت من نصيب ماتي ماجيكا في الدقيقة 41، بعدما أسقط نجم إنجلترا هاري كين أيضًا وهو منفردا بشباك دارمشتات.

إحصائيات مثيرة في مباراة بايرن ميونيخ ودارمشات



وأفادت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية أن لأول مرة يحصل 3 لاعبين على بطاقة حمراء في الشوط الأول من تاريخ الدوري الألماني.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك المباراة هي الثانية فقط في تاريخ الدوري الألماني التي يتم من خلالها طرد لاعبين اثنين في أول 21 دقيقة، بعد لقاء هيرتا برلين وفولفسبورج في مايو 1999 ليتم طرد اللاعبين في 14 دقيقة.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الألماني

بهذا الفوز احتل الفريق البافاري صدارة ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد دارمشتات في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.