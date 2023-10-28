نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاو عن صن داونز: خصم صعب.. لكنهم فريقًا مختلفًا الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيرسي تاو الجنوب أفريقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام ماميلودي صنداونز في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الدوري الأفريقي.

تصريحات بيرسي تاو عن صن داونز

قال بيرسي تاو في تصريحات صحفية: "من الجيد العودة إلى هنا مرة أخرى، نحن نلعب ضد فريق تغير كثيرًا، لا أعرف إذا كنت على علم بأن معظم اللاعبين الذين لعبت معهم قد غادروا النادي، ولكنه أصبح فريقًا مختلفًا تمامًا الآن، لكننا نريد أن نقدم أداءً أفضل عن آخر مواجهة خضناها هنا".

وأضاف: "نحن فريق يريد الفوز ويريد الوصول إلى النهائي لكننا نعلم أننا نلعب ضد خصم صعب، نحن مستعدون ونريد أن نقدم أداءً أفضل".

وأكمل بيرسي حديثه: "إنها مجرد واحدة من تلك المباريات التي ألعب فيها ضد وجوه مألوفة ومدرب عملت معه أيضًا وأنا أتطلع إلى هذه المواجهة".

وواصل: "نحن فريق مستعد لتحمل أي ضربة ولكننا نواصل التقدم والشيء الوحيد الذي يهمنا الآن هو أننا في الدور قبل النهائي ونريد الذهاب إلى النهائي".

واختتم: "آخر مرة كنا هنا في دور المجموعات بدوري الأبطال، الآن نحن في الدور قبل النهائي ونريد أن نفعل كل شيء والفوز بها".

ويحل الأهلي ضيفًا على صنداونز، غدٍ الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي على أن يتجدد اللقاء في الإياب يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.