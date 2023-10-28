أرسنال يدك شباك شيفيلد يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال فوزًا مهمًا على نظيره فريق شيفيلد يونايتد، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي أرسنال أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي أرسنال اللاعب إدواردو نيكيتاه في الدقيقة 28 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ديكلان رايس، ثم أضاف إدواردو نيكيتاه الهدف الثاني لمصلحة الجانرز في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني، تمكن إدواردو نيكيتاه من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة أرسنال بعد تمريرة رائعة من سميث روي، قبل أن يسجل فابيو فييرا الهدف الرابع في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ثم سجل تومياسو الهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد أرسنال عند النقطة 24، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل شيفيلد يونايتد في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة فقط.