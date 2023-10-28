نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد الترجي التونسي: هدفنا التأهل للحصول على اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد أمين حميدة، قائد فريق الترجي التونسي، عن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، في المباراة المقرر إقامتها في نصف نهائي الدوري الأفريقي.



قال محمد بن حميدة قائد الترجي في التصريحات الخاصة بالمباراة: "أولا أريد شكر جميع اللاعبين على أداءهم في المباراتين السابقتين".

وأختتم: "علينا أن نهتم بأصغر التفاصيل في المباراة بشكل لا متناهي، وهدفنا تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب ونتأهل في تونس ونواصل نفس الأداء في البطولة، من أجل الحصول على اللقب".

ويجدر بالذكر أن الوداد قد تفوق على إنيمبا النيجيري بنتيجة كبيرة، برباعية دون رد في مجموع المباراتين، فيما حجز الترجي تذكرة التأهل بالفوز 3-1 في مجموع المباراتين.

وعلى الجهة الأخرى يلاقي الأهلي نظيره صنداونز، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.