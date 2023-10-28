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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة الكلاسيكو".. ريال مدريد يقلب الطاولة على برشلونة ويحسم ديربي الدوري الإسباني

"نتيجة الكلاسيكو".. ريال مدريد يقلب الطاولة على برشلونة ويحسم ديربي الدوري الإسباني، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل في ديربي الدوري الاسباني بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد.

ويتصدر كلاسيكو الأرض والدوري الإسباني محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يضم فريقان كبيران ريال مدريد وبرشلونة، لذلك ترتفع عمليات البحث عن المباراة.



"نتيجة الكلاسيكو".. ريال مدريد يقلب الطاولة على برشلونة ويحسم ديربي الدوري الإسباني

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"نتيجة الكلاسيكو".. ريال مدريد يقلب الطاولة على برشلونة ويحسم ديربي الدوري الإسباني

وفي هذا الإطار، ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

كان يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفا على غريمه التقليدي برشلونة مساء اليوم السبت في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" 2023-2024.

وكان يحتضن ملعب ستاد لويس كومبانيس الأولمبي المباراة بين برشلونة وريال مدريد، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والعراق ولبنان وسوريا، والسادسة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والثالثه والربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

بدأ برشلونة الشوط الأول من المباراة بضغط عالي على لاعبي الفريق الضيف ريال مدريد، بهدف أنهم أصحاب الأرض برشلونة.

وبعد الضغط على كتيبة أنشيلوتي، تمكن جاندوجان من هز شباك ريال مدريد بالهدف الأول في الكلاسيكو بالدقيقة السادسة من بداية الشوط الأول باللقاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة من لاعبي برشلونة أخطأ تشاوميني في التعامل معها، وصلت عند جوندوجان انطلق بالكرة واخترق دفاعات ريال مدريد وسددها من تحت قدم كيبا حارس الميرينجي.

واضاع لاعبي برشلونة هدف في الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد كرة مقطوعة من لاعبي ريال مدريد وصلت إلى فيرمين لوبيز سددها قوية داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم واصطدمت به خرجت من أرضية الملعب.

وأدرك بيلينجهام هدف التعادل في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعدما أستغل كرة مرتدة من دفاعات برشلونة سددها صاروخية من خارج منطقة الجزاء حاول تير شتيجن التصدي لها لكنها هزت الشباك.

استطاع المنقذ بيلنيجهام أن يتقدم لفريقه ريال مدريد في الدقيقة الثانية 90+2، بعد عرضية من كارفخال وصلت إلى مودريتش ارسلها إلى بيلينجهام بين أقدام شتيجن سكنت الشباك، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف خارج الأرض.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة ريال مدريد وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، مارتينيز، كريستينسن، بالدي.

خط الوسط: كانسيلو، فيرمين لوبيز، جوندوجان، جافي.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

"نتيجة الكلاسيكو".. ريال مدريد يقلب الطاولة على برشلونة ويحسم ديربي الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة

كان كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة برشلونة وجاء تشكيل المرينجي كالتالي:-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024، ويبقى برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

كان لعب برشلونة وريال مدريد من قبل 254 مباراة رسمية، حقق الملكي الفوز في 102 مباراة، فيما فاز الفريق الكتالوني 100 مباراة، وحسم التعادل 52 مباراة.

استطاع أن يسجل ريال مدريد 424 هدف في شباك الفريق الكتالوني، فيما سجل برشلونة 415 هدف في شباك الميرينجي.

"نتيجة الكلاسيكو".. ريال مدريد يقلب الطاولة على برشلونة ويحسم ديربي الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

كانت تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الأوروبية الكبرى، وبالتحديد قناة Bein sports HD 1، ويتولي المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي مهمة التعليق على المباراة.