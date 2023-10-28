نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية بيلينجهام.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بالفوز أمام برشلونة ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في تحقيق فوزًا غاليًا أمام نظيره وغريمه التقليدي ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.



وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت 28 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.



أحداث مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة لبرشلونة أخطا تشاوميني في التعامل معها لتصل عند جوندوجان ينطلق بالكرة من بين قلبي الدفاع ويسددها من تحت قدم كيبا حارس ريال مدريد إلى داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 16 على كرة مقطوعة من لاعبي ريال مدريد وصلت عند فيرمين لوبيز سددها قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين كيبا وتصطدم بالقائم الأيمن لتخرج إلى خارج الملعب.

وأرسل فينيسيوس جونيور عرضية عند الدقيقة 21، وتمريرة بالرأس من رودريجو تصل عند دفاع برشلونة يشتتها ثم تصل عند فالفيردي الذي يسددها وتصطدم في دفاع برشلونة.

وخلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول حاول لاعبي الميرنجي إدراك هدف التعادل، ولكن برشلونة استحوذ على الكرة بصورة كبيرة وسط معاناة من لاعبي ريال مدريد.

ونجح جود بيلينجهام في إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعدما استغل بيلينجهام كرة مرتدة من دفاع برشلونة ويسددها قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وأضاف الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 92، بعد عرضية من كارفخال وصلت عند مودريتش لتصل عند بيلينجهام يسددها بين قدمي شتيجن إلى داخل الشباك.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني بعد نهاية المباراة

وبهذا الفوز تصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 24 في المركز الثالث.