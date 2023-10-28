نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني بعد الفوز أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره فريق رايو فاليكانو يوم 5 نوفمبر القادم في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو يوم 5 نوفمبر المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبعد فوز فريق ريال مدريد أمام غريمه التقليدي نادي برشلونة فإنه عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 28 نقطة.