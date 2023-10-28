نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة نظيره فريق ريال سوسيداد يوم السبت المقبل والموافق 4 من شهر نوفمبر القادم في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مساء يوم السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وبعد الخسارة المدوية التي تلقاها فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد فإن رصيده تجمد عند 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024.