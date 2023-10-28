نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد فوز ريال مدريد أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاز فريق ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

وبهذا الفوز تصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 24 في المركز الثالث.



ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد فوز ريال مدريد أمام برشلونة



1- ريال مدريد، 28 نقطة.

2- جيرونا، 28 نقطة.

3- برشلونة 24 نقطة.

4- أتليتكو مدريد، 22 نقطة.

5- ريال سوسيداد، 18 نقطة.

6- أتليتكو بلباو، 17 نقطة.

7- رايو فاليكانو، 16 نقطة.

8- فالنسيا، 14 نقطة.

9- لاس بالماس، 14 نقطة.

10- ريال بيتيس، 14 نقطة.

11- أوساسونا، 13 نقطة.

12- خيتافي، 11 نقطة.

13- إشبيليه، 9 نقاط.

14- فياريال، 9 نقاط.

15- قادش، 15 نقطة.

16- ألافيس، 9 نقاط.

17- ريال مايوركا، 8 نقاط.

18- سيلتا فيجو، 6 نقاط.

19- غرناطة، 6 نقاط.

20- ألميريا، 3 نقاط.