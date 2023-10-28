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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة برشلونة وريال مدريد".. بيلنيجهام ينقذ الميرينجي ويضرب شباك البرسا بهدفين في كلاسيكو الأرض

"نتيجة برشلونة وريال مدريد".. بيلنيجهام ينقذ الميرينجي ويضرب شباك البرسا بهدفين في كلاسيكو الأرض، يبحث عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مواجهة نارية من العيار الثقيل في ديربي الدوري الاسباني بين برشلونة وغريمه التقليدي برشلونة.

وترتفع عمليات البحث في جوجل عن كلاسيكو الأرض والدوري الإسباني خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يضم فريقان كبيران ريال مدريد وبرشلونة، لذلك يرغب عدد كبير من جماهير عن المباراة.

"نتيجة برشلونة وريال مدريد".. بيلنيجهام ينقذ الميرينجي ويضرب شباك البرسا بهدفين في كلاسيكو الأرض

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"نتيجة برشلونة وريال مدريد".. بيلنيجهام ينقذ الميرينجي ويضرب شباك البرسا بهدفين في كلاسيكو الأرض

وفي هذا السياق، توفر بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

كان يستضيف الفريق الأول لكرة القدم برشلونة غريمه التقليدي برشلونة ريال مدريد مساء اليوم السبت في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" 2023-2024.

كان يفتتح ملعب ستاد لويس كومبانيس الأولمبي ابوابة ليحتضن المباراة بين برشلونة وريال مدريد، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والعراق ولبنان وسوريا، والسادسة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والثالثه والربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

بدأ الشوط الأول باللقاء بضغط عالي من جانب كتيبة الفريق الكتالوني وأصحاب الأرض برشلونة، على لاعبي الفريق الضيف ريال مدريد.

ومع مواصلة الضغط على كتيبة كارلو أنشيلوتي، استطاع جاندوجان أن يهز شباك ريال مدريد بالهدف الأول في الكلاسيكو بالدقيقة السادسة من بداية الشوط الأول باللقاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة من لاعبي برشلونة أخطأ اللاعب تشاوميني في التعامل معها، وصلت إلى جوندوجان انطلق بها واخترق دفاعات ريال مدريد وسددها من تحت قدم كيبا حارس الملكي.

وسجل بيلينجهام هدف التعادل بالدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعدما أستغل كرة مرتدة من دفاعات برشلونة سددها صاروخية من خارج منطقة الجزاء حاول تير شتيجن التصدي لها لكنها هزت الشباك معلنه عن الهدف الأول لريال مدريد.

تقدم بيلنيجهام لفريقه ريال مدريد في الدقيقة الثانية 90+2 بالهدف الثاني، بعد عرضية من كارفخال لمودريتش ارسلها إلى بيلينجهام الذي سددها بين أقدام شتيجن سكنت الشباك، وانتهى اللقاء بفوز الضيوف ريال مدريد بهدفين مقابل هدف خارج الديار.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

كان ألتقى برشلونة وريال مدريد من قبل 254 مباراة رسمية، حقق الملكي الفوز في 102 مباراة، فيما فاز الفريق الكتالوني 100 مباراة، خيم التعادل في 52 مباراة.

نجح ريال مدريد في تسجيل 424 هدف بشباك الفريق الكتالوني، بينما سجل برشلونة 415 هدف في شباك الميرينجي.

"نتيجة برشلونة وريال مدريد".. بيلنيجهام ينقذ الميرينجي ويضرب شباك البرسا بهدفين في كلاسيكو الأرض

تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، مارتينيز، كريستينسن، بالدي.

خط الوسط: كانسيلو، فيرمين لوبيز، جوندوجان، جافي.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة في المركز الأول على صدارة ترتيب الدوري الاسباني ويليه جيرونا في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، ويقع برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

كانت تنتقل أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الأوروبية الكبرى، وبالتحديد قناة Bein sports HD 1، ويقوم المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي بمهمة التعليق على المباراة.