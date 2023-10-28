نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف.



أهداف مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت في الدوري الإسباني

افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة لبرشلونة أخطا تشاوميني في التعامل معها لتصل عند جوندوجان ينطلق بالكرة من بين قلبي الدفاع ويسددها من تحت قدم كيبا حارس ريال مدريد إلى داخل الشباك.

ونجح جود بيلينجهام في إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعدما استغل بيلينجهام كرة مرتدة من دفاع برشلونة ويسددها قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وأضاف الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 92، بعد عرضية من كارفخال وصلت عند مودريتش لتصل عند بيلينجهام يسددها بين قدمي شتيجن إلى داخل الشباك.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني بعد نهاية المباراة

وبهذا الفوز تصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 24 في المركز الثالث.