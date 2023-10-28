الترجي التونسي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -



اختتم نادي الترجي التونسي تدريباته مساء اليوم على ملعب محمد الخامس استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في الدوري الإفريقي.

تفاصيل مران الترجي التونسي اليوم

خاض لاعبو نادي الترجي التونسي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة الوداد المغربي.

وعقد طارق ثابت المدير الفني لنادي الترجي التونسي جلسة خاصة مع اللاعبين خلال مران اليوم يطالبهم بضرورة التركيز وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل مباراة العودة في تونس.

وقام لاعبو نادي الترجي التونسي بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة الوداد المغربي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي لمواجهة الوداد المغربي ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.