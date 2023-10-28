نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب فى لقاء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة المقاولون العرب المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالآتى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانه، إسلام أبو سليمه، كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، بواتنج، عمر الوحش، أحمد عادل ميسى.

خط الهجوم: مابو لولو.

وأعلن شوقى غريب المدير الفنى للمقاولون العرب عن تشكيل فريقه.

وضم التشكيل كلا من: محمود أبو السعود، أمير عابد، عماد الدين ابو بكر، أمادو نياص، أحمد فوزى، محمد سالم، محمد هانى تريكا، أحمد علاء، عمار حمدى، فاروق نور الدين، جوزيف اوشايا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر برصيد نقطتين.