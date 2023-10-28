نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان بعث من جديد.. بيلينجهام يحقق رقمًا قياسيًا في الكلاسيكو أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، رقما مميزا في تاريخ الكلاسيكو أمام برشلونة، مساء اليوم السبت 28 أكتوبر على ملعب مونتجويك معقل العملاق الكتالوني، في الجولة الحادية عشر من الليجا.

ونجح نادي ريال مدريد من تحقيق فوزًا مثيرًا أمام برشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بأقدام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقائق 68،2+90 على التوالي.

رقما مميزا لنجم ريال مدريد في تاريخ الكلاسيكو

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، فإن بيلينجهام، يعد أول لاعب فى ريال مدريد، يسجل هدفين فى مباراته الأولى فى الكلاسيكو، خلال القرن الحالي الـ 21.

وسجل جود بيلينجهام 13 هدفًا في أول موسم له مع ريال مدريد، ونجح في كسر أفضل موسم تهديفي للنجم زين الدين زيدان بمختلف البطولات خلال أول 13 مباراة له مع الميرنجي.

وأشارت الشبكة إلى أن هدف بيلينجهام الأول في مرمى برشلونة حمل رقما قياسيا جديدا حيث أحرزه من خارج منطقة الجزاء في الكلاسيكو منذ أن سجل جاريث بيل في عام 2018.



وبهدفي بيلينجهام احتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما تواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.