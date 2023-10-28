نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام مذهل.. أول تعليق من أنشيلوتي بعد حسم الكلاسيكو أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المدرب أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بالنجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الميرنجي عقب تسجيله هدفي فوز الملكي في مباراة الكلاسيكو، مساء السبت الموافق 28 أكتوبر، ملعب مونتجويك في الجولة الحادية عشر من الليجا.

ونجح نادي ريال مدريد من تحقيق فوزًا مثيرًا أمام برشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بأقدام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقائق 68،2+90 على التوالي.

أنشيلوتي يعلق على أداء بيلينجهام في الكلاسيكو

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء الكلاسيكو:" بيلينجهام.. نحن جميعا مندهشون، لقد سجل العديد من الأهداف وهو يثبت وجوده دائما ويحقق لنا ما نريده، واليوم كانت تسديداته مفاجئة".

وتابع:" إنه لاعب يصنع الكثير من الفارق. موقفه من تحقيق الكرة الذهبية؟ لا أعرف، لم أكن أعلم أن هناك حفل للكرة الذهبية يوم الاثنين ولا أهتم لها كثيرًا".



وبهذا الفوز احتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما تواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.