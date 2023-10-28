نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق ثابت: لا نهاب أحد.. ونحن جاهزون لمباراة الوداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع طارق ثابت المدير الفني للترجي، أماله في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويواجه الترجي التونسي، نظيره الوداد الرياضي غدًا الأحد، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، في تمام الساعة الثامنة مسًاء، ويحتضن اللقاء مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

تصريحات طارق ثابت

وصرح طارق ثابت المدير الفني للترجي في المؤتمر الصحفي، قائلًا: " نضع الجاهزية الكاملة للمباراة حيث أنها تنقسم على شوطين الأول في المغرب والثاني في تونس، وعلينا لتحضير كل منهما بطريقة منفصلة".

وأكمل: "نسعى لخطف اللقب ومعتادون على الضغط الجماهيري للوداد، ولا نهاب أحد ونقدم كام الإحترام للجميع".



وأستطرد: "نأمل أن نقدم مباراة مميزة مع أداء قوي، والخروج بتحقيق نتيجة إيجابية، نعلم أنها بطولة قوية، لكن الفريق على أتم الاستعداد ويمكن قول الأمر ذاته عن الوداد".