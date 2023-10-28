نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. النصر يحقق فوزًا كبيرًا على الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا مهمًا أمام نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الملك فهد"، وذلك في إطار الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل النصر بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق الفيحاء المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة مثلهم والتعادل في خمسة لقاءات.

أحداث مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

سجل أندرسون تاليسكا أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 50، بعد تمريرة من عبدالرحمن غريب إلى زميله رونالدو المتمركز داخل منطقة الجزاء ثم هيأ "الدون" الكرة لتاليسكا الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 61، بعد عرضية من أليكس تيليس من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها تاليسكا برأسية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص حسين الشويش الفارق لصالح الفيحاء في الدقيقة 67، بعد ركلة حرة، نفذها عبد الحميد الصابيري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها الشويش برأسية، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.

وعزز أوتافيو إيدميلسون التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 74، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.