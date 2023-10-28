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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة النصر".. العالمي يدك حصون الفيحاء بثلاثية في دوري روشن السعودي

"نتيجة مباراة النصر".. العالمي يدك حصون الفيحاء بثلاثية في دوري روشن السعودي، ينتظر عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نتيجة مباراته ضد الفيحاء بدوري روشن السعودي.

ويتصدر الدوري السعودي محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، للبحث عن مباراة النصر الفيحاء بالدوري السعودي، الذي يضم عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

"نتيجة مباراة النصر".. العالمي يدك حصون الفيحاء بثلاثية في دوري روشن السعودي

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"نتيجة مباراة النصر".. العالمي يدك حصون الفيحاء بثلاثية في دوري روشن السعودي

وفي هذا السياق، ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والفيحاء بالدوري السعودي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر والفيحاء بالدوري السعودي

كان يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضيفا على موطنه الفيحاء مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكان يحتضن ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالرياض المباراة بين النصر والفيحاء بالدوري السعودي، على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا والكويت، والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة النصر والفيحاء بالدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في تحقيق الفوز أمام الفيحاء، بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

سجل الهدف الأول لصالح فريق النصر السعودي اللاعب البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسددها قوية داخل شباك فريق الفيحاء.

وسجل السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي هدف ثاني في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، ولكنه ألغى بداعي التسلل.

وعاد المهاجم البرازيلي تاليسكا ليسجل الهدف الثاني لفريقه العالمي في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني باللقاء، برأسية قوية سكنت الشباك.

وقلص اللاعب حسين الشويش النتيجة لصالح فريقه بعدما سجل الهدف الأول بالدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني باللقاء، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف.

وبتسديدة صاروخية في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني باللقاء، عن طريق اللاعب اوتافيو من خارج منطقة الجزاء نجح في تسجيل الهدف الثالث للنصر السعودي، وانتهى اللقاء بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل النصر الرسمي أمام الفيحاء بالدوري السعودي

كان كشف لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة الفيحاء بالدوري السعودي، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، إيميريك لابورت، عبدالإله العمري، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الرحمن غريب، سيكو فوفانا، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

"نتيجة مباراة النصر".. العالمي يدك حصون الفيحاء بثلاثية في دوري روشن السعودي

ترتيب النصر والفيحاء في الدوري السعودي

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر السعودي الى 25 نقطة في المركز الثاني بوصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 4 نقاط المتصدر، ويحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء بالدوري السعودي

كانت تذاع أحداث مباراة النصر والفيحاء عبر قناة SSC sport 1 السعودية الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر النايل سات