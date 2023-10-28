نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تشافي بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على خسارة فريقه اليوم أمام ريال مدريد بهدف مقابل هدفين في الكلاسيكو الذي أقيم في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أول تعليق من تشافي بعد خسارة برشلونة

تشافي قال بعد المباراة:"أعتقد نتيجة غير مستحقة فكنا نستحق أكثر من ذلك".

وأضاف:"في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، ثم ربما الإرهاق، كان من الصعب علينا ممارسة الضغط العالي وانتقلنا من السيطرة على المباراة والحصول على الفرص إلى الخسارة".

وتابع:" إنها مباراة مؤسفة ومخزية لأنني أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك بكثير".

وزاد:"الفارق كان في الفاعلية، فعلنا ما يكفي للفوز، أعتقد اليوم أخذنا خطوة للأمام حتى لو كانت النتيجة سلبية".

وواصل:"بيلينجهام لاعب كرة قدم عظيم. هو يأتي أيضًا من الخط الخلفي ولقد تحدثنا عن ذلك بالفعل وكان ذلك خطأنا".

وأردف:"الخسارة على أرضنا أمام مدريد أمر محبط بالطبع، لكن علينا أن نستمر، هذا هو الطريق".

واستطرد:"نحن في الجولة 11 فقط، محبطون لكن علينا أن نواصل".

وأشار:"لقد ضغطوا علينا، لقد تراجعنا. لقد كلفنا ذلك بسبب التعب. عليك أن تمتلك الكرة أكثر مع المزيد من الصبر".

وأكمل:"لقد كان غافي مذهلًا، فهو روح الفريق. أنا سعيد للغاية به اليوم وقد قام بعمل جيد للغاية. لم يخسر الكرات، إنه يمنحنا القوة وهو أمر رائع للفريق".

وزاد:"الخلاصة ببساطة، نقدم 60 دقيقة جيدة جدًا وسجلنا هدف. 20 دقيقة جيدة من مدريد ويسجلون هدفين".

وأتم حديثه:"فتى الدقيقة 60 كنا نلعب المباراة التي أردناها، لكن التعادل أثر علينا. علينا أن نكون أكثر ثباتًا خلال المباريات إذا أردنا الفوز بالألقاب هذا الموسم".