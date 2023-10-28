نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير شديد اللهجة من حارس مرمى صنداونز لزملائه قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر خوليسو موداو، مدافع ماميلودي صنداونز، زملائه قبل مواجهة الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وحسبما أدلت صحيفة "the southafrican" بتصريحات مدافع صنداونز عن مواجهة الأهلي: "إنهم فريق جيد وعلينا أن نمنحهم الاحترام الذي يستحقونه، لكن علينا أن نتأكد من أننا سنخرج بنتيجة جيدة لأن هذا مهم".

وتابع: "نحن بحاجة فقط إلى التأكد من أننا نعمل بجدية أكبر للفوز بالمباراة، نريد تحقيق نتيجة جيدة على أرضنا ومحاولة عدم التفريط في أي شيء".

وأردف: "عقليتنا هي الفوز في كل مباراة نلعبها، ولكن لن تكون مباراة سهلة لنكون صادقين"

وأضاف: "لا نريد اللعب من أجل التعادل أمام الأهلي".

وواصل: "حلم كل لاعب شخصيًا هو اللعب في نهائي المسابقات الكبرى والفوز بدوري أبطال إفريقيا ودوري كرة القدم الأفريقي".

واختتم: "أعتقد أن هذا ما نهدف إليه، علينا أن نقطع كل الطرق ونفوز بهذه الكأس".



ويلاقي الأهلي نظيره صنداونز غد الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، ويتجدد اللقاء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.