نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يفاجئ بيلينجهام بهذا التعليق بعد تألقه أمام برشلونة في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في مباراة فريقه ريال مدريد أمام نظيره فريق برشلونة بشكل كبير جدا حيث سجل هدفي الملكي أمام البارسا في المباراة التي انتهت منذ قليل.

وتمكن بيلينجهام من خطف فوز مثير لفريق ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ونشر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر استوري انستجرام الخاص به لهدف بيلينجهام الأول أمام برشلونة وكتب عليها:" غير طبيعي هذا الشاب".

هالاند على انستجرام

وتجمد رصيد فريق برشلونة بعد الخسارة أمام نادي ريال مدريد عند النقطة 24 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع الملكي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الليجا.