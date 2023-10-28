نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تسجيله ثنائية.. بيلينجهام يعلق على فوز ريال مدريد أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق الإنجليزي جود بيلينجهام نجم هجوم فريق ريال مدريد، على فوز الملكي في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي معقل العملاق الكتالوني، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.



ونجح نادي ريال مدريد من تحقيق فوزًا مثيرًا أمام برشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بأقدام النجم بيلينجهام في الدقائق 68،2+90 على التوالي.



وأصبح بيلينجهام أول لاعب يسجل ثنائية لريال مدريد في مباراته الأولى أمام برشلونة منذ 76 عاما، كما أصبح أيضًا أول لاعب تحت 21 عام يسجل أكثر من هدف في الكلاسيكو منذ ميسي عام 2007.



وقال بيلينجهام في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لقد استمتعت بأول كلاسيكو لي، اتمنى أن يكون قد استمتع به المدريديستا كذلك."

ومنذ انضمام بيلينجهام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وهو يقدم أداء مميز حيث سجل 13 هدفًا في أول موسم له مع الميرنجي، ونجح في كسر أفضل موسم تهديفي للنجم زين الدين زيدان بمختلف البطولات خلال أول 13 مباراة له مع الفريق.

وبفضل هدفي بيلينجهام اليوم فقد احتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما تواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.