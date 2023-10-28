نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 ملفات تقف عائقًا أمام صفقات الزمالك في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن كواليس خطة مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد برئاسة حسين لبيب، لإدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "مجلس إدارة الزمالك لن تفكر في إبرام أي صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل، قبل الانتهاء من 3 ملفات هامة".



وتابع: "الملف الأول هو دفع المستحقات المتأخرة للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، الذي يتبقى له شهرين، وجهازه المعاون الذي يتبقى لهم ثلاثة أشهر".

وأوضح: "الملف الثاني هو سداد المستحقات المتأخرة كاملة للاعبين، والتي تشمل 25% من الموسم الماضي، ومثلها في الموسم الجديد".



وكشف المصدر، أن الملف الثالث هو الانتهاء من ملف تجديد عقود اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



واستطرد: "بالتحديد يأتي أحمد فتوح ومحمد عواد ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود علاء، على رأس هولاء اللاعبين".



واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "إدارة القلعة البيضاء الجديدة برئاسة حسين لبيب، تعمل على حل جميع أزمات الزمالك واحدة تلو الأخرى وهذا ما ستشهده الأيام القادمة".