أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا اليوم السبت في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة على ستاد يوفنتوس.

وجاء تشكيل المدرب أليجري للمباراة كالآتي:-

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.

خط الوسط: وياه، مكيني، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش، كين.