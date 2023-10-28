نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شعبان يقترب من قيادة نادي الداخلية في الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقترب الكابتن هيثم شعبان المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا من القيادة الفنية لنادي الداخلية في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق الكابتن ميمي عبد الرازق.

الداخلية يقرر إعلان التعاقد مع هيثم شعبان عقب مباراة الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الداخلية إعلان التعاقد مع الكابتن هيثم شعبان عقب مباراة الإسماعيلي القادمة في دوري نايل.

واصل نادي الداخلية تدريباته مساء اليوم على ملعب كلية الشرطة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل.

وخسر الداخلية من نظيره سيراميكا كليوباترا الداخلية برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد السلام.