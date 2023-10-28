برنتفورد يُسقط تشيلسي في عقر داره
عاد تشيلسي إلى مسلسل النتائج المتذبذبة على أرضه وخسر أمام برنتفورد 0-2، السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفي ست مباريات على أرضه هذا الموسم، فاز فريق غرب لندن مرة يتيمة على لوتون تاون المتواضع 3-0 في أغسطس الماضي. كما فاز مرة واحدة على ملعبه "ستامفورد بريدج" في آخر 13 مباراة في الدوري على مدى موسمين.
وبعدما سيطر على ضيفه في الشوط الأول وأهدر فرصاً عدة عبر نوني مادويكي (10 و38)، الإسباني مارك كوكوريا (19) ورحيم ستيرلنغ (50)، اهتزت شباك تشيلسي في الثاني عبر المدافع المخضرم إيثان بينوك الذي صوّب رأسية قريبة وسط الدفاع التائه للفريق الأزرق (58).
وبعد تمريره كرة الهدف الاول، سجّل الجناح الكاميروني براين مبويمو الثاني أمام المرمى الخالي، في وقت كان فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يحاول معادلة الأرقام والحارس الإسباني روبرت سانشيز متقدماً عن مرماه (90+6).
وتراجع تشلسي موقتاً إلى المركز الحادي عشر، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برنتفورد إلى المركز العاشر.
وأصبح برنتفورد أول فريق في البرميرليغ يفوز في أول ثلاث مباريات له ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.
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