ريال مدريد يحسم الكلاسيكو امام برشلونة

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو امام برشلونةتعملق الإنجليزي جود بيلينغهام ليسجّل ثنائية ويقلب الطاولة لصالح فريقه ريال مدريد مهدياً إياه انتصاراً على غريمه ومضيفه برشلونة 2-1، في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وافتتح إيلكاي غندوغان التسجيل مبكرا مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.

وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بيلنغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.