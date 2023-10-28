بايرن يكتسح دارمشتات بـ8 أهداف

بايرن يكتسح دارمشتات بـ8 أهدافانتزع بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، عقب فوزه الكاسح على ضيفه دارمشتات 8-صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وكان بايرن بعشرة لاعبين قويا في الشوط الثاني أمام دارمشتات الذي لعب بتسعة لاعبين وافتتح صاحب الضيافة التسجيل في الدقيقة 52 بهدف سجله كين بضربة رأس.

بعدها أحرز ليروي ساني هدفين وجمال موسيالا هدفا واحد ليضع المباراة بعيدا عن متناول المنافس. بعدها سجل كين مجددا بلمسة رائعة من نصف ملعب بايرن.

وأضاف مولر هدفا في الدقيقة 71 قبل أن يحرز موسيالا هدفه الثاني بعد خمس دقائق وأكمل كين ثلاثيته في الدقيقة 88 محرزا هدفه 12 في تسع مباريات بالدوري.

وفي شوط أول متقلب، تعرض جوشوا كيميش لاعب بايرن للطرد ولاعبان من دارمشتات بالبطاقة الحمراء المباشرة، وهي المرة الأولى التي يُطرد فيها ثلاثة لاعبين في أول 45 دقيقة من مباراة بالدوري الألماني.

ويرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن الذي يلعب أمام فرايبورغ يوم الأحد.