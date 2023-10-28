انت الأن تتابع خبر لأول مرة.. نجل رونالدو يشارك في مباراة ناشئي النصر ضد القادسية والنتيجة كارثية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك جونيور نجل النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو لأول مرة في مباراة ناشئي النصر ونظيره القادسية ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتواجد جونيور بالتشكيل الأساسي للمباراة التي انتهت بفوز النصر بسداسية نظيفة على القادسية ولكنه لم يُسجل أي هدف.

وظهر جونيور بقميص حمل رقم "7" وهو نفس رقم والده مع الفريق الأول بالنادي.

وأدرج نادي النصر اللاعب جونيور في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عامًا، وذلك بعد السماح للمنظمين المشاركة في المسابقة.